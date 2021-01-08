В Рождество водитель “ВАЗ 211440” съехал с дороги и перевернулся. Пострадал пассажир

7 января в 13:10 на автодороге «ст. Калининская - ст. Новотитаровская» 28 км. + 500 м. водитель «ВАЗ 211440», 1998 года рождения, двигался в сторону Краснодара. Лихач превысил допустимую скорость, не справился с управлением, съехал с проезжей части дороги и опрокинулся. В ДТП пострадал пассажир, девушка 2000 года рождения получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом ключицы. Ее доставили и госпитализировали в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! Помните, что соблюдать правила дорожного движения необходимо неукоснительно. Исключите опасные маневры, соблюдайте скоростной режим. Важно понимать, что от действия водителя зависит жизнь и здоровье его пассажиров, а также других участников дорожного движения», - начальник ОГИБДД Отдела МВД России по Динскому району подполковник полиции Артур Иванов.