В селе Первореченском ночью сгорел дом

В ночь с 6 на 7 августа в селе Первореченском начался пожар в домовладении. Об этом в редакцию «РВС» сообщил очевидец.

- Я услышал звуки стрельбы, подумал, что где-то неподалеку запускают фейерверк и не стал выходить из дома. Но прошло время, звуки не перстали, и я решил выйти посмотреть, что происходит. Увидел вдали зарево явно не от костра. Побежал на место происшествия, оказалось, горит дом. Как мне сказали хозяева, пожар произошел из-за замыкания проводки. Жильцы успели выбежать, но не забрали документы. Хорошо, что дом оказался не подключенным к газопроводу, а газовый баллон находился в летней кухне. Иначе последствия пожара были бы куда сильнее.

Огонь был потушен пожарными расчетами, обошлось без жертв.