В селе Первореченском ночью сгорел дом

В селе Первореченском ночью сгорел дом
Фото очевидца происшествия

В селе Первореченском ночью сгорел дом

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35 минут назад Газета РВСДинской районНовости Динского районаПожарРВССгорел домСело Первореченское

В ночь с 6 на 7 августа в селе Первореченском начался пожар в домовладении. Об этом в редакцию «РВС» сообщил очевидец.

- Я услышал звуки стрельбы, подумал, что где-то неподалеку запускают фейерверк и не стал выходить из дома. Но прошло время, звуки  не перстали, и я решил выйти посмотреть, что происходит.  Увидел вдали зарево явно не от костра.  Побежал на место происшествия, оказалось, горит дом.  Как мне сказали хозяева, пожар произошел из-за замыкания проводки.  Жильцы успели  выбежать, но не забрали документы. Хорошо, что  дом  оказался не подключенным к   газопроводу, а газовый баллон  находился в летней кухне. Иначе последствия пожара были бы куда сильнее.

Огонь был потушен пожарными расчетами, обошлось без жертв.

  

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