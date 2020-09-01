В школах Динского района прозвенел первый звонок. Фоторепортаж и видео

В школах Динского района прозвенел первый звонок. Фоторепортаж и видео

В школах Динского района прозвенел первый звонок. Фоторепортаж и видео

  137
13 часов назад 1 сентября10 школа в Васюринской3 школа в ДинскойГазета РВСДень знаний в ДинскойДинской районМБОУ СОШ №10Новости Динского района

Сегодня в школах Динского района отметили День знаний. Журналист “РВС” побывала в МБОУ СОШ № 10 станицы Васюринской.

Судя по фото с линеек в краснодарских школах, 10-я является одним из правильных примеров, где мероприятие организовано как надо – в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

На входе стояла охрана, на территорию школьного двора людей пропускали только в медицинских масках и после того, как измерят температуру бесконтактным градусником. Все присутствующие мамы и папы заранее записывались перед 1 сентября, до начала линейки отмечались.

Обычно в 10-й школе масса людей, так как это самое большое учреждение по численности учеников в станице. Но сегодня родственников школьников пришло ограниченное количество. Пожилых людей не было вообще.

На территории работали медицинский работник, полиция и казаки.

Линейки проводились в несколько заходов. Начались с 8 утра. Первых классов в этом году четыре. Сначала первый звонок прозвенел для учеников из букв “А” и “Б”, потом для “В” и “Г”. Интересный факт: давали его две девочки-двойняшки.

Позже – для выпускников 9-х и 11-х классов. Напомним, согласно постановлению губернатора, для остальных в этом году линейки не проводятся.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Как проходил День знаний в школе №3 Динской, смотрите в видеоролике. 

Комментарии