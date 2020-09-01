В школах Динского района прозвенел первый звонок. Фоторепортаж и видео

Сегодня в школах Динского района отметили День знаний. Журналист “РВС” побывала в МБОУ СОШ № 10 станицы Васюринской.



Судя по фото с линеек в краснодарских школах, 10-я является одним из правильных примеров, где мероприятие организовано как надо – в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.



На входе стояла охрана, на территорию школьного двора людей пропускали только в медицинских масках и после того, как измерят температуру бесконтактным градусником. Все присутствующие мамы и папы заранее записывались перед 1 сентября, до начала линейки отмечались.



Обычно в 10-й школе масса людей, так как это самое большое учреждение по численности учеников в станице. Но сегодня родственников школьников пришло ограниченное количество. Пожилых людей не было вообще.



На территории работали медицинский работник, полиция и казаки.



Линейки проводились в несколько заходов. Начались с 8 утра. Первых классов в этом году четыре. Сначала первый звонок прозвенел для учеников из букв “А” и “Б”, потом для “В” и “Г”. Интересный факт: давали его две девочки-двойняшки.



Позже – для выпускников 9-х и 11-х классов. Напомним, согласно постановлению губернатора, для остальных в этом году линейки не проводятся.

Как проходил День знаний в школе №3 Динской, смотрите в видеоролике.