В школе 15 поселка Южный прошла

9 октября в МАОУСОШ №15 поселка Южный состоялся спортивный праздник "Гонка юных героев".

Мероприятие приурочено к 76-ой годовщине освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков.

В нем приняли участие 350 школьников начальной школы. Организаторы - администрация и педагоги школы и ШСК "Орион".

Открыл торжество директор школы Игорь Рябов. Гостями праздника стали наставник молодых депутатов Динского района Максим Шалимов, члены СМД Динского района Александр Кольцов и Андрей Павловский, они приготовили детям сладкие призы.

По словам преподавателей школы, данное мероприятие напомнило ребятам о том, "какой ценой досталось 76 лет назад наше мирное небо сегодня".



