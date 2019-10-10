В школе 15 поселка Южный прошла "Гонка юных героев"

В школе 15 поселка Южный прошла

В школе 15 поселка Южный прошла "Гонка юных героев"

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3 часа назад Веселые стартыГазета РВСДетиДинской районНовости Динского районаПоселок южныйСоревнованияСпортСпорт в школеШкола №15

9 октября в МАОУСОШ №15 поселка Южный состоялся спортивный праздник "Гонка юных героев".

Мероприятие приурочено к 76-ой годовщине освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков.

В нем приняли участие 350 школьников начальной школы. Организаторы - администрация  и педагоги школы и ШСК "Орион".

Открыл торжество директор школы Игорь Рябов. Гостями праздника стали наставник молодых депутатов Динского района Максим Шалимов, члены СМД Динского района Александр Кольцов и Андрей Павловский, они приготовили детям сладкие призы.

По словам преподавателей школы, данное мероприятие напомнило ребятам о том, "какой ценой досталось 76 лет назад наше мирное небо сегодня". 

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