В сквере на Ейском шоссе активисты высадили деревья и кустарники

29 ноября в сквере на улице Ейское шоссе в станице Новотитаровской с целью озеленения новой благоустроенной территории высадили деревья и кустарники.

В мероприятии приняли участие глава Новотитаровского сельского поселения Сергей Кошман и его заместители, депутаты местного Совета и молодые депутаты сельских поселений Динского района, руководители предприятий поселения со своими сотрудниками, ученики БОУ СОШ № 35, представители Совета ветеранов, а также жители Новотитаровского поселения.

Работы по благоустройству сквера были выполнены в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Устройство пешеходных дорожек, установка большой детской площадки, скамей и урн выполнены на сумму чуть больше 15 миллионов рублей.

Также на данной территории установлены уличные светильники.

А завершающим этапом стало создание зеленой зоны, где самые активные жители поселения высадили более 1000 деревьев и кустарников.



