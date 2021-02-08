В следственном комитете в Динской пройдет прием граждан

Заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю Сергей Алексеевич Солнцев проведет личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета РФ.

Прием граждан пройдет 10 февраля 2021 года с 15.00 до 17.00 в следственном отделе по Динскому району: ст. Динская ул. Луначарского, 41, 2-й этаж.

Записаться на прием можно в следственном отделе по Динскому району по телефону 8 (886162) 5-50-61.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.