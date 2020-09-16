В следующем году материнский капитал вырастет на 3,7%

В 2021 году размер маткапитала на первенца увеличится до 483 882 рублей, на второго ребенка – до 639 432 рублей. Если же на первого ребенка семья уже получала материнский капитал, доплата за второго малыша составит 155 550 рублей.

Об этом сообщает пресс-служба Минтруда, ссылаясь на проект бюджета Пенсионного фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Всего на маткапитал в 2021 году запланированы средства в сумме 443,3 млрд рублей. По прогнозам рождаемости на следующий год, право на выплату будет предоставлено 1,2 млн семей.

В текущем году размер материнского капитала составляет 466 617 рублей на первого ребенка и 616 617 рублей на второго.