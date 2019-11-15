В станице Динской на

14 ноября примерно в 19:00 в станице Динской водитель, управляя автомобилем Ниссан, двигался со стороны ул. Хлеборобной в сторону ул. Луначарского. Он не выбрал безопасную скорость движения и сбил пешехода, который переходил проезжую часть дороги по "зебре".

В результате ДТП пострадал пешеход. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб поясницы. Доставлен в Динскую ЦРБ. Ему назначено амбулаторное лечение.

"Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны на дороге. Уважайте других участников дорожного движения, пропускайте пешеходов, соблюдайте скоростной режим, следуйте Правилам дорожного движения" - напоминает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.