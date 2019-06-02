В станице Динской отключат газ

Филиал №1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» сообщает, что в связи с производством ремонтно-проилактических работ на ГРС ст. Динская, 4 июня 2019 года, с 8.00 будет прекращена подача сетевого газа по улицам:

ул. Заводская; пер. Кошевого; пер. Заводской; пер. Дальний; пер. Солнечный; ул. Средняя; ул. Тенистая; ул. Российская; ул. Ломоносова; ул. Центральная; ул. Индустриальная; ул. Крестьянская; ул. Лермонтова; ул. Лесная; ул. Солнечная; ул. Сельская; ул. Офицерская; ул. Московская; ул. Новокузнецкая.

Возобновление подачи газа бует производиться с 17.00 4 июня 2019 года.

Специалисты просят быть предельно внимательными и соблюдать меры безопасности.

Отключить газ, перекрыв краны на газовых приборах и перед ними.

Не пользоваться газовыми приборами до пуска газа.

Перед включением газовых приборов проверить тягу в дымоходе, проветрить помещение.

Будьте оторожны!

По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (86162) 6-10-20 или 04.