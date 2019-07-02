В станице Динской появятся новые контейнерные площадки
Уже в августе начнется строительство. На эти цели из районного бюджета выделено 2 миллиона рублей.
Как сообщает пресс-служба администрации Динского района, по итогам комиссионного обследования территории станицы Динской с учетом мнения жителей определили список приоритетных адресов, где нужно установить контейнерные площадки. Их укомплектуют новыми контейнерами, также в некоторых местах появятся баки для раздельного сбора отходов.
К концу этого года строительство площадок планируют завершить.
|
Перечень мест (площадок) накопления ТКО, Название улиц
|
Обустройство ул. Кирова
|
Пластуновская -Кирова
|
Комсомольская-Кирова
|
Обустройство ул. Станичной
|
Пластуновская – Станичная
|
Комсомольская – Станичная
|
Станичная-Чехова
|
Обустройство ул. Гоголя
|
Гоголя-Береговая
|
Гоголя – Франко
|
Гоголя – 44 (напротив аптеки)
|
Гоголя 165 (налоговая)
|
Обустройство ул. Дружбы
|
Дружбы 61
|
Обустройство ул. Береговой
|
Береговая – Пластуновская
|
Советская – Береговая
|
Береговая – Станичная
|
Обустройство ул. Ульянова
|
Ульянова Дк
|
Обустройство ул. Янковского
|
70 Лет Октября – Янковского
|
Обустройство ул. Заводской
|
Заводская – Пер Кошевого
|
Обустройство ул. Чапаева
|
Чапаева – Ленина (парк)
|
Обустройство ул. Линейной
|
Пластуновская – Линейная
|
Обустройство ул. Есенина
|
Есенина -Светлая
|
Комарова – Есенина
|
Обустройство ул. Дербентская
|
Дк Сах. Завода
|
Обустройство ул. Краснодарской
|
Краснодарская – Пер Краснодарский
|
Садовая – Краснодарская
|
Обустройство ул. Садовой
|
САДОВАЯ Элеватор
|
Обустройство ул. Заречной
|
Набережная – Заречная (передвинули с Набережной 23
|
Обустройство ул. Новой
|
Комсомольская- Новая
|
Обустройство ул. Хлеборобной
|
Комсомольская – Хлеборобная
|
Обустройство ул. Шевченко
|
Октябрьская – Шевченко
|
Обустройство ул. Кочетинской
|
пер. Туркина – Кочетинская
|
Кочетинская, 253 (возле автобусной остановки)
|
Обустройство ул. Широкой
|
Комсомольская – Широкая
|
Широкая-Краснодарская
|
Широкая-Динская
|
Обустройство ул. Первомайской
|
Комсомольская – Первомайская
|
Обустройство ул. Октябрьской
|
Октябрьская-Широкая
|
Октябрьская-Хлеборобная
|
Октябрьская-Луначарского
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