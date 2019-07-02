В станице Динской появятся новые контейнерные площадки

В станице Динской появятся новые контейнерные площадки

В станице Динской появятся новые контейнерные площадки

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9 часов назад ДинскаяДинской районНовости Динского районаСбор мусораСбор ТКОТКО

Уже в августе начнется строительство. На эти цели из районного бюджета выделено 2 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации Динского района, по итогам комиссионного обследования территории станицы Динской с учетом мнения жителей определили список приоритетных адресов, где нужно установить контейнерные площадки. Их укомплектуют новыми контейнерами, также в некоторых местах появятся баки для раздельного сбора отходов. 

К концу этого года строительство площадок планируют завершить.

Перечень мест (площадок) накопления ТКО, Название улиц

Обустройство ул. Кирова

Пластуновская -Кирова

Комсомольская-Кирова

Обустройство ул. Станичной

Пластуновская – Станичная

Комсомольская – Станичная

Станичная-Чехова

Обустройство ул. Гоголя

Гоголя-Береговая

Гоголя – Франко

Гоголя – 44 (напротив аптеки)

Гоголя 165 (налоговая)

Обустройство ул. Дружбы

Дружбы 61

Обустройство ул. Береговой

Береговая – Пластуновская

Советская – Береговая

Береговая – Станичная

Обустройство ул. Ульянова

Ульянова Дк

Обустройство ул. Янковского

70 Лет Октября – Янковского

Обустройство ул. Заводской

Заводская – Пер Кошевого

Обустройство ул. Чапаева

Чапаева – Ленина (парк)

Обустройство ул. Линейной

Пластуновская – Линейная

Обустройство ул. Есенина

Есенина -Светлая

Комарова – Есенина

Обустройство ул. Дербентская

Дк Сах. Завода

Обустройство ул. Краснодарской

Краснодарская – Пер Краснодарский

Садовая – Краснодарская

Обустройство ул. Садовой

САДОВАЯ Элеватор

Обустройство ул. Заречной

Набережная – Заречная (передвинули с Набережной 23

Обустройство ул. Новой

Комсомольская- Новая

Обустройство ул. Хлеборобной

Комсомольская – Хлеборобная

Обустройство ул. Шевченко

Октябрьская – Шевченко

Обустройство ул. Кочетинской

пер. Туркина – Кочетинская

Кочетинская, 253 (возле автобусной остановки)

Обустройство ул. Широкой

Комсомольская – Широкая

Широкая-Краснодарская

Широкая-Динская

Обустройство ул. Первомайской

Комсомольская – Первомайская

Обустройство ул. Октябрьской

Октябрьская-Широкая

Октябрьская-Хлеборобная

Октябрьская-Луначарского

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