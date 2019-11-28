В станице Динской пропала женщина

24 ноября 2019 года вышла из дома (ст. Динская, пер. Краснодарский — район Ж/Д вокзала) и не вернулась Гусельникова (Белодед) Алина Анатольевна.

Женщине 46 лет (1973 г. р.).

Она была одета в темно-синюю куртку, зеленую вязанную жилетку, черные лосины, красные резиновые галоши, черную шапку.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, блондинка, волосы крашеные короткие, глаза зеленые. Носит очки.

Как рассказала журналисту «РВС» дочь пропавшей Дарья, женщина была в домашней одежде, никуда не собиралась, вышла во двор примерно в 11 вечера. Через пол часа дочь пошла посмотреть, где мама, почему она не возвращается, но ее нигде не было. Проснувшись утром, семья так и не обнаружила Алину Гусельникову дома.

Никаких конфликтов между домочадцами не было.

28 ноября родственники написали заявление о пропаже в полицию.

Семья пропавшей просит всех, кому известна информация о местонахождении женщины, сообщить о ней по телефону: 8 (928) 280-49-27 — дочь Дарья.