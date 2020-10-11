В станице Динской пройдут скачки

В станице Динской пройдут скачки

В станице Динской пройдут скачки

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29 минут назад Газета РВСДинской районКазачий станНовости Динского районаСкачки

17 октября в Динской пройдут скачки. Вход свободный.

Место действия «КАЗАЧИЙ СТАН» ⁣⁣.

⁣⁣В программе мероприятия организаторы обещают:

  • ⁣⁣конные соревнования - 3 заезда;
  • ⁣⁣катание на лошадях;
  • ⁣⁣стрельба из пневматического оружия по мишеням;⁣⁣
  • ⁣⁣сборка-разборка оружия на скорость; ⁣⁣
  • ⁣⁣метание ножей;⁣⁣
  • ⁣⁣И ещё много других интересностей.⁣⁣

⁣⁣А также вы сможете отведать вкуснейшего шашлыка и казачьей каши.

⁣⁣Программа

  • ⁣⁣09.00 регистрация лошадей.⁣
  • ⁣⁣10.00 показ лошадей
  • ⁣⁣11.00 первый заезд
  • ⁣⁣13:00 награждение ⁣⁣

⁣⁣Как найти "Казачий стан"

Ориентир - лесополоса, заезд с ул. Крайней напротив Динской ЦРБ или на выезд из Динской в сторону Краснодара по указателю «КАЗАЧИЙ СТАН».⁣⁣

⁣⁣Дополнительная информация по телефону: +7(918)83-03-319.

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