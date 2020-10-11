В станице Динской пройдут скачки
17 октября в Динской пройдут скачки. Вход свободный.
Место действия «КАЗАЧИЙ СТАН» .
В программе мероприятия организаторы обещают:
- конные соревнования - 3 заезда;
- катание на лошадях;
- стрельба из пневматического оружия по мишеням;
- сборка-разборка оружия на скорость;
- метание ножей;
- И ещё много других интересностей.
А также вы сможете отведать вкуснейшего шашлыка и казачьей каши.
Программа
- 09.00 регистрация лошадей.
- 10.00 показ лошадей
- 11.00 первый заезд
- 13:00 награждение
Как найти "Казачий стан"
Ориентир - лесополоса, заезд с ул. Крайней напротив Динской ЦРБ или на выезд из Динской в сторону Краснодара по указателю «КАЗАЧИЙ СТАН».
Дополнительная информация по телефону: +7(918)83-03-319.
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