В станице Динской в реке Кочеты обнаружен труп мужчины

Вчера, 26 апреля, в станице Динской, сотрудники полиции обнаружили в реке Кочеты труп мужчины.

Тело было без видимых телесных повреждений. Мужчина возрастом от 40 до 50 лет.

Несколько дней он находился в воде.

Как выяснилось, это был житель станицы Динской.

“По данному факту проводится проверка. Устанавливается причины произошедшего. Личность погибшего установлена”, - сообщил журналисту “РВС” старший следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Владимир Новиков.