В станице Новотитаровской мужчина не смог привиться от ковид

В местной поликлинике не оборудован кабинет для вакцинации. Мужчину направили в Динскую. Эта новость привела его в недоумение: «Почему в “Красной площади” в Краснодаре есть прививочный пункт, а у нас нет? Я не собираюсь ехать в Динскую. Пока доеду на общественном транспорте туда, есть риск заразиться».

Главврач Динской ЦРБ Сергей Чикишев объяснил, что во всем районе есть только один пункт и он находится в Динской. На сегодняшний день привиты 1015 человек. Оборудовать специальные условия, закупать холодильные камеры для хранения вакцины, выделять отдельный персонал для осмотра, инъекций и ведения учета в каждом поселении нецелесообразно.

«Если пункт в Динской не будет справляться с количеством желающих привиться, то будем рассматривать варианты открыть пункты в других поселениях», – добавил главврач.

Напомним, третья фаза исследований вакцины «Спутник V» закончилась.

Научный мировой журнал The Lancet опубликовал следующие выводы: эффективность вакцины составила 91,6 % (эффективность AstraZeneca – 62,1 %, Sinovac – 50,4 %, Sinopharm – 79,3 %), «Спутник V» предоставляет 100-процентную защиту против тяжелых случаев заболевания COVID-19; уровень антител у добровольцев, вакцинированных «Спутником V», в 1,3-1,5 раза больше, чем у переболевших.