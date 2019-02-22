В станице Новотитаровской пропал ребенок

Анастасия Шапкун (2006 года рождения) 21 февраля 2019 года ушла из дома на улице Тельмана и не вернулась.

Приметы: рост 154 см, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы светло-русые, короткие.

Одежда: розовый плащ ниже колен, черные зимние лосины, голубой с белым свитер, белые сапоги ниже колена.

Нуждается в медицинской помощи!

Если вам что-то известно о местонахождении девочки, просьба связаться по телефону +7 (962) 868-80-24, инфорг Екатерина.

В данный момент группа добровольцев выехала на поиски ребенка.

