В станице Новотитаровской пропала женщина — Ирина Сергеевна Киянец, 3 октября 1961 года рождения.

20 июля 2019 года вечером, как утверждают соседи, женщина вышла из дома (супруг в это время был в отъезде). С тех пор она не выходит на связь, телефоны выключены. С собой взяла паспорт и 2 старых телефона.

Никаких конфликтов накануне не было. Родные предполагают, что женщина могла уехать на крестный ход, или же в монастырь, так как очень верующий человек. Возможно, находится в Краснодаре.

Предположительно, была одета в длинную юбку, на голове платок.

Рост — 168см., сутулится, волосы седые.

Родные написали заявление в полицию. Семья очень переживает и просит сообщать им любую информацию о пропавшей.

Кто увидит, или знает о ее местоположении, просьба связаться по следующим номерам телефонов: 8 (965) 462-20-58 — дочь Маргарита, 8 (918) 478-97-77 — муж Николай.



