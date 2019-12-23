В станице Пластуновской снова ограбили почту

Эту новость сообщили «РВС» местные жители.

Произошло ограбление в ночь с 22 на 23 декабря.

Как стало известно, много вреда нанесли зданию, выламывая двери, побив окна и погнув решетки. Материальные ценности тоже вынесли. Сумма ущерба сейчас устанавливается.

Местные жители считают, что, скорее всего, это сделали люди с пониженной социальной ответственностью: «Работать не хотят, зато воровать горазды».

Напомним, аналогичная ситуация произошла в этом же отделении почты в ночь с 29 на 30 января 2018 года. Тогда злоумышленники пробрались внутрь через окно.