В Старомышастовской автобус сбил велосипедиста

В Старомышастовской автобус сбил велосипедиста

В Старомышастовской автобус сбил велосипедиста

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7 часов назад 24 декабряАварияГазета РВСДинской районДТПНовости Динского районаСтаромышастовская

Сегодня, 24 декабря, около 11.40 в Старомышастовской водитель автобуса ПАЗ-320402-05 ехал по улице Красной, при выезде на главную он не предоставил преимущество движения велосипедисту.

В результате ДТП мужчина-велосипедист получил различные повреждения, сейчас он в реанимации Динской ЦРБ.

Комментарии

Катерина
Катерина 4 часа назад

Всё потому что водители этого маршрута безостановочно разговаривают по телефону и переписываются!!!!! Ни людей, ни машин не видят!!!! Короли дорог, блин!!! Дай Бог, чтобы пострадавший выжил!

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