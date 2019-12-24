В Старомышастовской автобус сбил велосипедиста
Сегодня, 24 декабря, около 11.40 в Старомышастовской водитель автобуса ПАЗ-320402-05 ехал по улице Красной, при выезде на главную он не предоставил преимущество движения велосипедисту.
В результате ДТП мужчина-велосипедист получил различные повреждения, сейчас он в реанимации Динской ЦРБ.
Комментарии
Всё потому что водители этого маршрута безостановочно разговаривают по телефону и переписываются!!!!! Ни людей, ни машин не видят!!!! Короли дорог, блин!!! Дай Бог, чтобы пострадавший выжил!