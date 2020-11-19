В Старомышастовской начато строительство газопровода

Глава администрации Старомышастовского сельского поселения рассказал журналисту “РВС”, что возможность подключиться к газу появится:

на улице Красной от Чапаева до Южной;

на улице Южной от Красной до Заречной со строительством ШГРП;

на улице Октябрьской от Карла Маркса до Садовой;

на улице Садовой налево до улицы Чапаева со строительством ШГРП.

В станице 11 тысяч человек. Газифицирована она всего на 18 %. После завершения работ процент увеличится до 80 %.

Уже сейчас идет капитальное строительство газопровода среднего низкого давления с ШГРП на улице Южной, стоимость объекта – 22 млн 400 тыс. рублей. Софинансирование поселения составляет 3 млн 200 тыс. рублей. Начало работ – 4 квартал 2020 года, окончание – 1 квартал 2021 года.

На построенных объектах на Красной, Южной, Октябрьской и Садовой подсоединятся 130 домовладений. При сдаче в эксплуатацию будет возможность подключения газопроводов-вводов до 200 метров, это даст возможность подключить еще более 300 домовладений. Стоимость подключения и строительства – 35 тыс. для одного домовладения, остальное оплачивает край по программе краевого строительства до 200 метров.