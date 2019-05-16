В Старомышастовской отключат газ из-за ремонта ГРС

Филиал №1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» сообщает, что в связи с производством ремонтно-профилактических работ на ГРС ст. Сергиевской, 30 мая 2019 года с 16.00 будет прекращена подача сетевого газа в станице Старомышастовской.

Возобновится подача голубого топлива с 16.00 31 мая.

Специалисты просят граждан быть предельно внимательными и соблюдать меры безопасности.

Отключите газ, перекрыв краны на газовых приборах и перед ними.

Не пользуйтесь газовыми приборами до пуска газа.

Перед включением газовых приборов проверьте тягу в дымоходе, проветрите помещение.

Пуск газа в многоквартирные жилые дома будет проводиться только при наличии жильцов в каждой квартире.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (86162) 3-10-04; 6-10-20.