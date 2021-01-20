В Старомышастовской помощник прокурора проведет выездной прием

22 января в Старомышастовской помощник прокурора Динского района Екатерина Тариченко проведет выездной прием граждан.

Личный прием будет проводиться в общем порядке в администрации Старомышастовского поселения (улица Красная, 133, станица Старомышастовская). Гражданам, желающим обратиться на прием, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

В соответствии с установленным порядком приема и рассмотрения обращений граждан в органах прокуратуры, заявителей проинформируют о результатах проверки.