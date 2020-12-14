В Старомышастовской пропал мужчина





В редакцию «РВС» обратилась дочь 48-летнего Владимира Бочарникова. Она рассказала, что в последний раз виделась с отцом 14 ноября этого года. После этого на связь он не выходил.

В середине ноября мужчина приезжал в гости к дочери в Динскую. Сам он проживает и работает в Старомышастовской.

«Звонила ему 24 ноября, телефон был выключен. Брат звонил еще раньше, числа 20-го, телефон уже был недоступен. Поехали на место, где он жил и работал. Это частная собственность, рыбное предприятие. Трудился охранником, там же и ночевал. Мы приехали, свет включен, печь затоплена. Это было вечером, часов в девять. Два часа его подождали, никто так и не пришел. Оставили записку, что волнуемся, попросили, чтобы позвонил. Потом через два дня приехали, там уже был другой мужчина. На работе сообщили, что папа уехал куда-то и не вернулся. Заявление в полицию подали вчера, 13 декабря», – рассказала дочь.

Где он может быть, семья не знает. Как рассказала дочка, мужчина любит выпить, но обычно всегда был на связи. Сейчас она планирует обращаться в больницу, так как у папы эпилепсия.

Владимир седоватый, у него практически нет зубов, предположительно одет в синие джинсы, черную куртку и белые кроссовки, на голове кепка. На левой руке от локтя до кисти недорисованная татуировка (линии), есть шрам на левом виске.

Скорее всего, находится он в Динском районе.

Если кому-то что-то известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефонам:

8-928-20-34-425 (дочь Ирина),

8-928-88-07-683 (Зоя).