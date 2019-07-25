В Старомышастовской пройдет краевой конкурс духовых оркестров

9 августа в Доме Культуры станицы Старомышастовской пройдет краевой открытый конкурс духовых оркестров «В городском саду играет...». Организатор — Министерство культуры Краснодарского края и отдел культуры администрации муниципального образования Динской район.

В мероприятии примут участие творческие коллективы с разных городов и сельских поселений края: Абинска, Кореновска, Анапы, Армавира, Краснодара, со станиц Северской, Тбиллисской, Динской и других. Конкурс начнется в 10 утра, адрес: ул. Советская, 59.