В Старомышастовской разыскиваются родственники солдата ВОВ

На территории Красноярского края поисковым отрядом музея имени Героя Советского Союза И. А. Борисевича средней школы №148 города Красноярска найдены останки Ил-4, потерпевшего катастрофу 6 мая 1943 года.

Командир борта — лейтенант Александр Константинович Бондарев. Родом из станицы Старомышастовской Динского района.

Мужчина 1912 года рождения.

Окончил старомышастовскую школу.

Призван в 1941 году. Участник войны в Финляндии, получил орден Красного Знамени.

Последнее место службы — 73 вспомогательная авиационная дивизия дальнего действия.

Первичное место захоронения: Красноярский край, Советский район, Белорусский с/с, д. Белорусская, 30 км, тайга.

Сейчас разыскиваются его родственники.

Все, кто владеет какой-либо информацией об Александре Константиновиче Бондареве или же его семье, могут связаться с представителем краеведческого отряда «Поиск-Динская»: 8(988)509-1-509, Евгений Капуста.