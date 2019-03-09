В Старомышастовской станет светлее

С 15 марта 2019 года на территории Старомышастовского сельского поселения начинается устройство электроосвещения. Фонари появятся на объекте :

" Автомобильная дорога ст-ца Динская -ст-ца Старомышастовская , по ул.Красная: от ул.Южная до ул.Советская , по ул.Советская : от ул.Красная до ул.Ленина, по ул.Ленина : от ул.Советская до МТМ ООО " Агрофирма Луч".

Как сообщает администрация Старомышастовского сельского поселения, выполнение работ будет производить ООО " Светосервис- Кубань".

Общая цена проекта 11 255 120 рублей.