В Старомышастовской угорела женщина

В пятницу, 14 декабря 2018 года, вечером в станице Старомышастовской на улице Ленина произошел пожар.

В ходе тушения обнаружили труп женщины 1982 года рождения, которая арендовала данное жилье.

Возгорание обнаружила мать погибшей.

Как стало известно, открытого огня не было. Дом сильно пострадал от копоти.

Причиной могла послужить неосторожность при курении.

«Проводится доследственная проверка. Причины пожара устанавливаются», - прокомментировал старший следователь СО по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Дмитрий Кириченко.