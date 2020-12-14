В Старомышастовской устанавливают долгожданный светофор

«В Старомышастовской на перекрестке улиц Красной и Советской (так называемый крест) устанавливают светофор. Долго же мы его ждали. Спасибо тем, кто приложил к этому усилия», – прислала сообщение благодарности местная жительница.

Действительно, главе администрации удалось добиться установки светофора, сегодня, 14 декабря, на месте уже работают специалисты.

Станичники называют «крестом» пересечение этих улиц неспроста, там часто случаются дорожно-транспортные происшествия.

Одно из запомнившихся – 8 августа 2019 года. В тот день в «Газель», полным ходом ехавшую по главной дороге, врезался автомобиль, выезжавший со второстепенной. В результате столкновения «Газель» с пассажирами перевернулась. Второе авто отбросило на забор из профнастила.

Тогда на место прибыли сотрудники ГИБДД и два автомобиля скорой помощи. Никого из них не госпитализировали, но пассажиры были в шоковом состоянии, медпомощь им оказали на месте.

Ситуацию после этого прокомментировал глава Старомышастовского сельского поселения Сергей Долженко:

«На перекрестке Советской и Красной давно нужен светофор. Это самый аварийный перекресток в станице. По Красной автомобили движутся со стороны Динской. Все время едут по главной, а тут нужно уступать. Водители отвлекаются, не замечают знаков и выезжают на перекресток, не обращая внимания на машины, едущие по Советской. Аварии здесь – не редкость», – отметил он.

Это действительно радостное событие для местных. Ориентировочно светофор заработает после 20 декабря.