В Старомышастовской в ДТП перевернулась Газель с пассажирами (видео)

В Старомышастовской в ДТП перевернулась Газель с пассажирами (видео)

В Старомышастовской в ДТП перевернулась Газель с пассажирами (видео)

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ДТП произошло на перекрестке улиц Советская и Красная – в самом центре станицы 8 августа в 13.30.  В Газель, полным ходом ехавшую по главной дороге, въехал автомобиль, выезжавший со второстепенной. В результате столкновения  Газель с пассажирами перевернулась.   Второе авто отбросило на забор из профнастила.

На место прибыли сотрудники ГИБДД и два автомобиля скорой помощи. Как сообщают очевидцы,  никто не госпитализирован, пассажиры были в шоковом состоянии, медпомощь им оказали на месте.

Ситуацию прокомментировал глава Старомышастовского сельского поселения Сергей Долженко.

- На перекрестке Советской и Красной давно нужен светофор. Это самый аварийный перекресток в станице.  По Красной автомобили движутся со стороны Динской. Все время едут по главной, а тут    нужно уступать.  Водители  отвлекаются, не замечают знаков и выезжают на перкресток, не обращая внимания на машины, едущие по Советской. Аварии здесь – не редкость.

Все три года, что я нахожусь на посту главы поселения,  администрация отправляет запросы в министерство  транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края об оборудовании перекрестка светофорами. Но все время получаем отказы.  В ответах из министерства укакзано, что « параметры интенсивности транспортного потока и пешеходов на данном участке менее, чем требуется  для применения светофора».

Выходом из данной ситуации может стать коллективное обращение жителей станицы. Если мы соберем подписи  и направим письмо уже не только от имени администрации, но и жителей, на эту проблему посмотрят иначе. Проговорим с ТОСовцами, займемся сбором подписей. Надеюсь, станичники тоже «за» светофор.


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