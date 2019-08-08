В Старомышастовской в ДТП перевернулась Газель с пассажирами (видео)

ДТП произошло на перекрестке улиц Советская и Красная – в самом центре станицы 8 августа в 13.30. В Газель, полным ходом ехавшую по главной дороге, въехал автомобиль, выезжавший со второстепенной. В результате столкновения Газель с пассажирами перевернулась. Второе авто отбросило на забор из профнастила.

На место прибыли сотрудники ГИБДД и два автомобиля скорой помощи. Как сообщают очевидцы, никто не госпитализирован, пассажиры были в шоковом состоянии, медпомощь им оказали на месте.

Ситуацию прокомментировал глава Старомышастовского сельского поселения Сергей Долженко.

- На перекрестке Советской и Красной давно нужен светофор. Это самый аварийный перекресток в станице. По Красной автомобили движутся со стороны Динской. Все время едут по главной, а тут нужно уступать. Водители отвлекаются, не замечают знаков и выезжают на перкресток, не обращая внимания на машины, едущие по Советской. Аварии здесь – не редкость.

Все три года, что я нахожусь на посту главы поселения, администрация отправляет запросы в министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края об оборудовании перекрестка светофорами. Но все время получаем отказы. В ответах из министерства укакзано, что « параметры интенсивности транспортного потока и пешеходов на данном участке менее, чем требуется для применения светофора».

Выходом из данной ситуации может стать коллективное обращение жителей станицы. Если мы соберем подписи и направим письмо уже не только от имени администрации, но и жителей, на эту проблему посмотрят иначе. Проговорим с ТОСовцами, займемся сбором подписей. Надеюсь, станичники тоже «за» светофор.







