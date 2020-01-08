В Старомышастовской в ДТП попало такси с пассажиром

7 января в 21.40 в станице Старомышастовской водитель, управляя автомобилем Фольксваген Поло, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на препятствие (забор). После этого машина опрокинулась. Случилось это по улице Советской, возле домовладения №56 А.

Как стало известно "РВС", в момент аварии автомобиль такси ехал с пассажиром, которая и пострадала в результате ДТП.

У женщины закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. За медицинской помощью она обратилась самостоятельно.