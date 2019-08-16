В Старомышастовской жители за свой счет отремонтировали часть дороги

В начале августа в Старомышастовской станичники по улице Пушкина (от Новой до Крупской) за свои деньги отремонтировали дорогу.

Средства для этого выделили Наталья Головко, Олег Сологуб, Татьяна Зарубина, Геннадий Золотой, Мария Ильинична Дунаева, Анна Романова, Светлана Косенко.

На ремонт потрачено около 80 тыс. рублей. Теперь на этом участке дороги обновленное гравийное покрытие.

Жители, проявившие инициативу, выражают благодарность администрации станицы Старомышастовской за организацию спецтехники.

Напомним, это уже не первый случай, когда населенные пункты района облагораживаются усилиями не только администрации, но и жителей. Например, в Новотитаровском сельском поселении среди станичников распространен «метод Кошмана». Так они прозвали идею главы. Она заключается в том, что администрация выделяет все необходимое, делает основное, а любой желающий может активизироваться и присоединиться в ремонтных работах улиц, дорог или тротуаров, выполняя несложные поручения.























