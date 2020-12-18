В трех магазинах Динского района расплатились фальшивками

В полицию поступило 3 сообщения из магазинов Динского района. В них говорилось о том, что за товар заплатили сомнительными пятитысячными купюрами. Правоохранители провели исследования и установили: банкноты - поддельные.

В итоге на одной из улиц районной станицы задержали 27-летнего подозреваемого в сбыте фальшивок. У него дома полицейские обнаружили и изъяли две поддельные пятитысячные купюры.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Максимальный срок лишения свободы по этой статье - 8 лет. Мужчину заключили под стражу.



