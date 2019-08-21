В центральном парке Динской появится новая детская площадка (эскиз)

В редакцию «РВС» с самого утра начали обращаться жители Динской с вопросом, почему оградили детскую площадку в центральном парке и что там планируют сделать?

Журналист обратилась к главе Динского сельского поселения Виталию Литвинову, который рассказал, что на месте старой установят новую детскую площадку. Сейчас специалисты размечают границы малых архитектурных форм.

Планируется установка резинового покрытия и замена игрового оборудования.

Работы планируется выполнить до середины сентября текущего года.

«Стоит отметить, что резиновое покрытие необходимо наносить при определенной температуре воздуха, поэтому строительство начали уже летом.

Площадка будет разделена на три цветовые зоны: желтый,зеленый и красный.

Стоит отметить, что при определении комплектации данного объекта учитывалось мнение местных жителей, которые приводят сюда своих детей.

Строительство детской площадки осуществляется за счет средств депутатов ЗСК Сергея Орлова и Сергея Жиленко», - прокомментировал глава поселения.

Эскиз будущей детской площадки.

* вместо песочницы на эскизе предусмотрена установка карусели