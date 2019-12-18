В центре Динской изменится схема движения транспорта
Теперь движение по улицам, находящимся рядом с рынком, станет односторонним:
улица Красноармейская (от ул. Комсомольской до ул. Красной);
улица Пролетарская (от ул. Красной до ул. Комсомольской);
улица Чапаева (от ул. Калинина до ул. Луначарского);
улица Советская (от ул. Комсомольской до ул. Чапаева).
Сейчас схема движения находится на согласовании в ГИБДД ОМВД России по Динскому району. Как только ее утвердят, точную схему мы опубликуем в «РВС».
Планируется, что изменения в движении вступят в силу в первом квартале 2020 года.
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