В центре Динской сгорела

Загорание случилось на перекрестке улиц Красной и Гоголя в Динской 7 января 2019-го года при массовом скоплении очевидцев. Более 10 заявок поступило пожарным, в 16.18 они выехали к месту происшествия.

По предварительным данным, загорание автомобиля "Газель" произошло из-за неисправности газового оборудования (в авто установлено ГБО).

Водитель 1981 г. р. получил ожоги пальцев 1-й и 2-й степени. Пассажиры — две женщины и два ребенка успели выбраться до того, как огонь распространился.