В Турцию пустят без загранпаспорта

Российский турист - лакомый кусочек для заграничных курортов. Но особенно наших соотечественников любят в соседней Турции. Это и неудивительно, ведь только в прошлом году страну посетили 5,9 млн россиян.

В феврале турецкие власти выступили с инициативой предоставить российским гражданам возможность приезжать в страну по внутренним паспортам.

Москва и Анкара сейчас ведут переговоры об этом. 28 марта в Анталии этот вопрос станет одной из тем переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с турецкой стороной. ⠀

8 апреля турецкая сторона вместе с президентом Эрдоганом приедет в Москву на заседание Совета сотрудничества. Ожидается, что вопрос с паспортами будет решен.

Сейчас граждане РФ могут ездить в Турцию без виз на срок не более 60 дней. На момент поездки загранпаспорт должен быть действителен еще не менее 120 дней.

По внутренним паспортам россияне могут въезжать в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Абхазию, Южную Осетию и прилетать на самолете в Армению.