В Удмуртии и Чечне отменили обязательный масочный режим

Некоторые регионы России с наиболее низкими показателями по распространению коронавируса начали объявлять об отмене обязательного масочного режима.

Ношение медицинских масок там теперь лишь рекомендация.

10 февраля стало известно, что в Удмуртии с 12 февраля ношение средств защиты органов дыхания будет носить рекомендательный характер.

А еще вчера там сняли ограничения на работу общепита, кинотеатров, театров и прочих заведений.

Чечня тоже объявила об отмене обязательного ношения масок. Об этом вчера заявил глава республики Рамзан Кадыров.

А вот власти Чукотки, где фиксируются одни из наименьших в стране показатели суточных приростов числа заболевших коронавирусом, пока не планируют отменять обязательный масочный режим.

Глава Роспотребнадзора РФ заявила, что о повсеместной отмене масок пока говорить рано.

Регистрируется все еще более 10000 заболевших в сутки. По данным на 10 февраля, за последние сутки в России выявлено 14494 случая COVID-19 в 85 регионах.