Конфликт в динской школе. Как обстоят дела

28 ноября начальник управления образования Динского района Марина Ежкова дала официальный комментарий, в котором просила общественность не делать поспешных выводов и не искать виновных в произошедшем.

«В настоящее время управлением образования проводится служебное расследование, к данной работе привлечены также специалисты медико-психолого-педагогического центра. В настоящее время считаю необходимым в первую очередь оперативно помочь родителям стабилизировать психоэмоциональное состояние ребенка, а также помочь педагогу восстановиться после полученного стресса. Из этой сложной ситуации уроки должны извлечь все: и взрослые, и дети», – отметила тогда она.

Сегодня, 2 декабря, Марина Ежкова сказала, что пути решения конфликта найдены, работы по этому поводу еще много. В данный момент ребенок проходит курс лечения, поэтому очно учиться не может и переведен на дистанционку. Учителя продолжают работать в школе.

Напомним, по родительским чатам распространялось видео, на котором мальчик вступил в перепалку с педагогом, не сдерживая себя в высказываниях. Это вызвало шок у всех, кто просмотрел ролик.