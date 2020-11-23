В Васюринской и Динской произошли ДТП. Пострадали люди

20 ноября в 21.15 в Динской на пересечении улиц Красной и Гоголя водитель автомобиля "Шевроле" при повороте налево сбил 17-летнего парня, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате пострадал несовершеннолетний, его госпитализировали в Динскую ЦРБ.

22 ноября в 19.00 в Васюринской на улице Луначарского водитель "Инфинити" не уступил дорогу авто "ГАЗ", который ехал по главной дороге, и столкнулся с ним. После этого вторая машину опрокинулась. В результате пострадал пассажир "ГАЗ", его госпитализировали в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! Помните о важности соблюдения правил дорожного движения. Соблюдайте скоростной режим. Будьте внимательны и осторожны, особенно в темное время суток», – напоминает начальник ОГИБДД отдела МВД России по Динскому району Артур Иванов.





