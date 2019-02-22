В Васюринской неплательщиков отключат от водоснабжения

МУП «Родник» в период с 25 по 28 февраля будет производить отключение абонентов от системы холодного водоснабжения в связи с наличием задолженности свыше двух месяцев по следующим адресам:

25 февраля 2019 года:

ул. Восточная, д. 40;

ул. Гоголя, д. 58;

ул. Спартаковская, д. 144;

ул. Кропоткина, д. 67.

26 февраля 2019 года:

ул. Суворова, д. 58а;

ул. Северная, д. 125;

ул. Калинина, д. 163.

27 февраля 2019 года:

ул. Ленина, д. 44;

ул. Луначарского, д. 1а.



28 февраля 2019 года: