В Васюринской неплательщиков отключат от водоснабжения
МУП «Родник» в период с 25 по 28 февраля будет производить отключение абонентов от системы холодного водоснабжения в связи с наличием задолженности свыше двух месяцев по следующим адресам:
25 февраля 2019 года:
- ул. Восточная, д. 40;
- ул. Гоголя, д. 58;
- ул. Спартаковская, д. 144;
- ул. Кропоткина, д. 67.
26 февраля 2019 года:
- ул. Суворова, д. 58а;
- ул. Северная, д. 125;
- ул. Калинина, д. 163.
27 февраля 2019 года:
- ул. Ленина, д. 44;
- ул. Луначарского, д. 1а.
28 февраля 2019 года:
- ул. Калинина, д. 57а;
- ул. Чапаева, д. 1а;
- ул. Степная, д. 39.
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