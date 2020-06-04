В Васюринской полицейские пресекли незаконный оборот оружия

В ОМВД России по Динскому району сообщили о том, как один мужчина в конце января этого года на берегу Кубани стрелял из оружия. На месте происшествия сотрудники задержали мужчину 47 лет, это оказался местный житель.

Когда полицейские проводили досмотр, в хозпостройке они нашли и изъяли пистолет с глушителем (является самодельным нарезным огнестрельным оружием), охотничий нарезной карабин, а также более 100 штук патронов различного калибра.

Экспертиза показала, что изъятое оружие и боеприпасы пригодны для производства выстрелов.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.