В Васюринской прошел кубок клуба

23 декабря в станице Васюринской Динского района прошел IV кубок клуба боевых искусств "ПЕРЕСВЕТ" по карате до шотокан казэ ха!

17 филиалов Краснодарского края: г. Кореновск, 3 команды г. Краснодара, г. Темрюк, ст. Новоминская, Пластуновская, Васюринская, Динская, с. Первореченское, с. Красносельское и многие другие. 140 спортсменов приняли участие в кубке.

Спортсмены, занявшие 1 места будут, рассмотрены на участие в первенстве Краснодарского края по всестилевому карате (март 2019 г.).

На торжественном открытии прошло чествование лучших спортсменов регионального клуба боевых искусств "ПЕРЕСВЕТ". Были подведены итоги 2018 года после подсчета участия в соревнованиях, распределения по рейтингу (1, 2, 3 места) в районных, городских, краевых, всероссийских и международных мероприятиях.

В возрастной категории 6-11 лет лучшим спортсменом 2018 года признан Иван Тупиха (ст. Пластуновская), тренер В. Ю. Тарасов.

В возрастной категории 12-17 лет лучшим спортсменом года признан Дмитрий Дикий (с. Красносельское), тренер В. В. Колбасин.

В категории 18+ статуэтку каратиста с надписью "Лучший боец 2018 г." получил Владислав Колбасин (ст. Динская).

Каждый из вышеперечисленных спортсменов получил денежную премию.

Также благочинным Динского церковного округа, отцом Иоаном были вручены 12 спортивных костюмов спортсменам-сборникам, которые представляют клуб "ПЕРЕСВЕТ" на краевых, всероссийских и международных турнирах. Все 12 костюмов оплатил наш земляк, бизнесмен А. В. Гриднев.

Президент клуба боевых искусств "ПЕРЕСВЕТ" В. В. Колбасин поблагодарил родителей, спортсменов и тренерский состав за проделанную работу, были намечены новые рубежи и рассмотрены новые перспективы.