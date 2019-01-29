В Васюринской сбили 9-летнего ребенка (видео)

28 января в станице Васюринской по улице Ставского,напротив домовладения 47, водитель автомобиля "МАЗДА 2", совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП 9-летний мальчик госпитализирован в Динскую ЦРБ.

"Уважаемые водители, подъезжая к пешеходным переходам, не забывайте сбрасывать скорость и быть более внимательными, ведь это может спасти чью-то жизнь и здоровье", - призывают в ОГИБДД по Динскому району.



