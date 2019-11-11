В Васюринской сын избил отца, после чего тот умер

Все произошло 2 ноября этого года в станице Васюринской на улице Луначарского. 35-летний мужчина пришел вечером домой и увидел своего 59-летнего отца в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина попросил купить сына еще горячительных напитков, но тот отказался.

Такой расклад дел не устроил выпившего человека и он начал оскорблять сына, развязался конфликт. В итоге обвиняемый нанес своему отцу не менее 5 ударов деревянной палкой по голове и телу. Далее он вызвал скорую помощь и полицию. Врачи госпитализировали потерпевшего, но в медучреждении мужчина скончался.

35-летнему мужчине предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений 59-летнему отцу, повлекших его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

«В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», – прокомментировал следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Дмитрий Вдовиченко.