В Васюринской в одном из магазинов выявили нарушение

Работники управления промышленности, потребительской сферы, малого и среднего бизнеса администрации Динского района вместе с сотрудниками полиции провели очередной рейд по выявлению нарушений требований постановления губернатора* на территории Васюринского поселения.

Как сообщается в официальном аккаунте инстаграма администрации Динского района, за время рейда отмечено, что все развлекательные заведения были закрыты для посетителей после 24.00.

Но в организациях общественного питания, на предприятиях и в магазинах нужно соблюдать и иные меры предосторожности: масочный режим для покупателей и сотрудников, дистанцию и так далее.

В одном из магазинов Васюринской ночью выявили нарушения. Там не соблюдался масочный режим. На продавца сотрудники полиции составили административный протокол.

Режим повышенной готовности в крае продлен до 1 декабря. Рейдовые мероприятия проходят во всех поселениях.

*Постановление губернатора Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129.