В Васюринской в пылу ссоры один сосед убил другого

В ночь с 16 на 17 марта 2019 года на улице Калинина станицы Васюринской между двумя соседями, которые распивали спиртные напитки, разгорелась ссора. Один из них пошел домой, взял нож, затем вернулся в соседнее домовладение, где напал на соседа с холодным оружием и убил его.

Погибший был 1991 года рождения. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Подозреваемый — 1981 года рождения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Он задержан, сейчас решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщил журналисту «РВС» старший следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Павел Чабровских, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 «Убийство».