В Васюринской водитель большегруза сбил столб с электропроводами

В редакцию «РВС» обратились жительница Васюринской. Она рассказала, что 13 октября около 23 часов на улице Железнодорожной (между переулком Северным и ул. Октябрьской) на земле лежал железобетонный столб с электропроводами.

Чтобы узнать о причинах случившегося, журналист «РВС» обратилась в «Кубаньэнерго». Там пояснили, что опора ЛЭП сбита водителем. На «аварию» оперативно выехали специалисты, которые занялись заменой поврежденного энергооборудования.

«Энергообъекты являются источником повышенной опасности. Пренебрежение правилами электробезопасности может привести к электротравме, порой со смертельным исходом», - призывают энергетики.

На место случившегося прибыли правоохранительные органы. Они составили протокол. После установления личности и причин будет решен вопрос о возмещении ущерба и оплате штрафа в соответствии с действующим законодательством.

В ОГИБДД по Динскому району журналисту прокомментировали, что столб сбил водитель большегруза. Управляя транспортным средством с полуприцепом, при развороте он не убедился в безопасности совершаемого маневра и допустил наезд на опору ЛЭП. Пострадавших нет.