В Васюринской водитель сбил 13-летнюю девочку на

31 октября в 14:30 в Васюринской произошло ДТП.

На улице Ставского водитель автомобиля ВАЗ-21043 наехал на 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу слева направо.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход, у неё закрытая черепно-мозговая травма, ссадины лица, ушиб верхнего века.

Доставлена в Динскую ЦРБ, назначено амбулаторное лечение.

«Уважаемые водители! Госавтоинспекция Динского района напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правила дорожного движения. Водитель обязан уступить дорогу пешеходу, переходящему дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте скоростной режим. От ваших действий зависит жизнь и здоровье других участников дорожного движения», – напоминает начальник ОГИБДД Отдела МВД России по Динскому району Артур Иванов.