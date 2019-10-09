В Васюринской водитель сбил ребенка на "зебре"
8 октября около 14 часов в Васюринской водитель сбил 9-летнего ребенка, который передвигался по пешеходному переходу на улице Западной. Причина — небезопасная скорость. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения в виде перелома левой голени. Его госпитализировали в Динскую ЦРБ.
«Уважаемые водители! Будьте внимательны за рулем, особенно вблизи пешеходных переходов и образовательных учреждений! Соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим», – призывает главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Динскому району Виталий Криворучко.
Комментарии
Этот водитель ,сколько его знаю, ездит просто шёпотом. А вот чумовые детишки на этом переходе нифига правил не знают и бегают через дорогу как чумовые. Причём стоят толпой у дороги, а когда машина проезжает начинают бежать.
Может и ребёнок не убедился в безопасном переходе через дорогу, но и водитель подъезжая к пешеходному переходу, должен быть внимательным!