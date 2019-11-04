В Васюринской высадили аллею платанов ко Дню Победы в ВОВ

В начале ноября в станице Васюринской произошло значимое событие.

Администрация Васюринского сельского поселения выделила участок земли, на котором учащиеся 6 "Б" класса 13 школы, их родители и ветераны высадили аллею из 15 платанов к 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Это сделано на пересечении улиц Выгонной и Луначарского в рамках проекта "Память".

Его организатором является классный руководитель шестиклассников, преподаватель ОБЖ Марина Жукова.

«У многих из нас родные погибли на войне, я потеряла дедушку на Курской дуге. Это проект добрых дел. Направлен на то, чтобы память о героях, которые отдали жизнь за мир на земле, оставалась в наших сердцах и сердцах тех, кто нас окружает. Каждый ребенок будет помнить, что он посадил дерево", - рассказала она.

Среди присутствующих были председатель ветеранской организации Раиса Колемасова, заместитель Александр Евтушенко, представители: Георгий Карпович Скляров, Николай Максимович Велентеенко, Иван Константинович Черкасов и другие.

Многие станичники не понаслышке знают, что Марина Жукова является патриотом своей страны. С 1984 по 1987 она проходила военную службу по контракту и на личном опыте прочувствовала армейскую жизнь. Признается, что любит предмет, который ведет, в школе ежегодно со своим на данный момент 9-ым "Б" классом казачьей направленности участвует в месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы, уже четыре раза ребята становились победителями.

Сейчас в ближайших планах у нее провести турнир по военно-прикладным видам спорта "Герои: вчера, сегодня, завтра" и регулярно ухаживать за посаженными деревьями вместе со своими учениками.