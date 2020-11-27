В Выселковском районе произошло жесткое ДТП. 6 человек погибли

Сегодня, 27 ноября утром произошло ДТП на 5 км автодороги "Выселки – Кирпильская". В 8.30 в дежурную часть ОМВД России по Выселковскому району поступило сообщение о произошедшем.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по предварительным данным водитель "Газели" при развороте не предоставил преимущество в движении "КАМАЗу".

В результате аварии на месте скончались 6 человек, в медучреждение доставлены - 4.

"По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - уточняют в ведомстве.

Позже ТАСС, разместил уточнения от главы Выселковского района Сергея Фирсткова. Он сообщил о 8 пострадавших. Они доставлены в больницу, 3 - в тяжелом состоянии, 5 - в состоянии средней тяжести.



